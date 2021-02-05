У їдальні Верховної Ради підняли ціни: скільки тепер коштує депутатський обід

У їдальні Верховної Ради підняли ціни, а також трохи змінили асортимент страв. Нині пообідати у депутатському кафе пересічному українцеві навряд чи буде по кишені.

Так, тепер найдорожчими позиціями у меню є: філе з сьомги – 174 гривень за 100 грамів, філе сьомги, запечене з грушею – 216 гривень за 175 грамів. З бюджетніших варіантів можна замовити на обід, наприклад, котлети рибні – 42 гривні за 100 грамів, сирники з родзинками і сметаною – 51 гривня за 100 грамів і деруни – 54 гривні за 100 грамів.

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"А ви б що замовили? Ціни депутатської столовки в ВР. Філе сьомги за 216 грн. І салат "Царський" за 90 гривень", – написав журналіст Олександр Гончаров, який поділився знімком на своїй сторінці у Facebook. У коментарях також відзначили, що ціни підвищилися у порівнянні з минулим урядом.

Популярною позицією в їдальні нардепів є український борщ з пампушками. Його вартість лише 36 гривень.

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