У Європі з'явилися гендерно-нейтральні гральні карти: як вони виглядають

Випускниця факультету судової психології з Нідерландів Інді Меллінк створила колоду гендерно-нейтральних карт. У ній немає валетів, дам і королів. Дівчина вважає, що стара концепція породжує нерівність.

Так, Інді Меллінк замінила образи дам, королів та валетів на бронзові, срібні та золоті символи. "Якщо у нас є ієрархія, в якій король стоїть вище, ніж королева, то ця нерівність впливає на людей в їхньому повсякденному житті, тому що це просто ще один спосіб сказати: "Ей, ти менш важливий"", – пояснила Меллінк. При цьому добровольці, на яких вона тестувала свій винахід, сказали, що ніколи не замислювалися про прояви сексизму в колоді.

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За кілька місяців Інді продала 1500 комплектів "безстатевих" карт. Вона відправила їх покупцям з Бельгії, Німеччини, Франції та США.

На думку глави нідерландської федерації бриджу Беріта Ван Доббенбурга, гендерно-нейтральна колода навряд чи приживеться швидко, тому що під неї доведеться змінювати правила карткових ігор.

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