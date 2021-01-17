У Epic Games Store безкоштовно роздають святкове видання Star Wars Battlefront 2

Магазин Epic Games Store почав безкоштовну роздачу екшену Star Wars Battlefront II: Celebration Edition. У святкове видання, крім самої гри, додана повна колекція предметів для персоналізації, в тому числі контент за мотивами фільму "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження".

Відзначимо, що роздача гри виглядає досить непоганим подарунком фанатам, адже вартість святкового видання без знижок встановлена на рівні 1200 гривень.

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Тож Star Wars Battlefront II: Celebration Edition містить:

Базова гра, включаючи всі минулі і майбутні безкоштовні оновлення гри одразу після їхнього виходу;

Понад 25 видів героїв, серед яких 6 легендарних образів, а також по одному образу для Рей, Фінна і Кайло Рена;

Понад 125 появ солдатів і підкріплень;

Понад 100 емоцій і реплік героїв та бійців;

Понад 70 переможних поз героїв і солдатів;

Контент для персоналізації, випущений після 20 грудня 2019 року, не включений в Celebration Edition.

Star Wars: Battlefront II є шутером від першої / третьої особи. Для мережевих баталій розробники придумали цілих 11 режимів: від класичної сутички, до битв на зоряних винищувачах. Проте в грі присутня й одиночна кампанія. У ній розповідається історія Іден Версіо – командира елітного імперського загону "Інферно", який повинен виконати останній наказ лорда ситхів.

Роздача триватиме до вечора 21 січня. Наступною безкоштовною грою стане Galactic Civilizations III.

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