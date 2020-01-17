У Європі вводять нові правила зарядки електрокарів

Одна з найбільших мереж зарядних станцій в Європі, Ionity, змінює правила користування і тарифоутворення. Відразу ж обмовимось, що нововведення не сподобаються власникам "зелених" автомобілів.

Відтепер автовласникам доведеться платити не за відвідування зарядки (зараз один сеанс коштує вісім євро), а за кількість енергії – 0,79 євро за кіловат-годину. Як з'ясував AutoEvolition, з переходом на нову методику розрахунку зарядка Nissan Leaf з акумулятором 62 кіловат-години обійдеться майже у 50 євро. І це менш вигідно, ніж залити бензин у Volkswagen Golf.

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Ionity була створена BMW Group, Daimler, Ford Motor і Volkswagen Group, а пізніше до проєкту приєднався і Hyundai. На сьогодні це одна з найшвидших мереж зарядних станцій, яка налічує понад дві сотні станцій у 20 країнах. До 2020 року їх кількість досягне 400 штук.

З 31 січня цього року тарифи будуть розраховуватися за новими правилами – в залежності від отриманих кіловат-годин. В результаті, якщо раніше автовласники платили однаково незалежно від часу, проведеного на станції, то тепер вартість повної зарядки суттєво збільшиться. І в деяких випадках поповнення енергії на станціях Ionity виявиться менш вигідним, ніж заправка звичайного автомобіля паливом на АЗС, що може викликати невдоволення власників екологічно чистих машин.

Зарядка електромобіля може обійтися у круглу суму

AutoEvolition порівнює Nissan Leaf з батареєю на 62 кіловат-години (а є версії і з менш місткими акумулятором, наприклад, на 24 кіловат-години) з Volkswagen Golf сьомого покоління з 1,4-літровим мотором.

Так, у Німеччині зарядка першого обійдеться майже у 49 євро. За ту ж суму можна залити в "Гольф" 35 літрів бензину. При цьому запас ходу Leaf складає 385 кілометрів, а Volkswagen Golf проїде майже 600 кілометрів (виходячи з даних про витрату палива, наданих автовиробником).

У самій компанії Ionity заявили, що нове ціноутворення "прозоріше" й "економічно життєздатніше". Представники мережі зарядних станцій також нагадали, що для їх клієнтів доступний сервіс підписки, який забезпечує особливі умови.

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