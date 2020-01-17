У Великобританії запускають перші електротаксі з бездротовою зарядкою

Одна з ключових відмінностей електрокарів від автомобілів з ДВЗ – відсутність викиду шкідливих речовин в атмосферу. Для популяризації "зеленого" транспорту в британському Ноттінгемі вирішили запустити пілотний проєкт з запуску таксі з електродвигунами.

Особливістю нового автопарку стане не тільки екологічність, але і можливість зарядки автомобілів без метушні з дротами.

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Уряд країни вже інвестував 3,4 мільйона фунтів стерлінгів в інфраструктуру "заправних" станцій для нових електромобілів. Завдяки функції синхронної зарядки відразу декількох транспортних засобів відпаде необхідність під'єднання штекерів, у результаті чого зникнуть супутні проблеми з несумісністю їх стандартів. Перші десять автомобілів дістануться таксистам безкоштовно, а випробувальний термін нового проєкту складе пів року.

Таксі будуть заряджатися без дротів

Таким чином у Великобританії планують скоротити викиди шкідливих речовин в атмосферу, а також зменшити споживання бензину. У майбутньому уряд може також зробити бездротову зарядку доступною для громадськості, що полегшить життя власникам електромобілів при поїздках усередині міста.

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