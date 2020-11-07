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LG і Hyundai перетворили електромобіль на квартиру: фото

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IONIQ Concept Cabin - фото 1
IONIQ Concept Cabin / lgnewsroom

Компанії LG Electronics (LG) і Hyundai Motor представили власне бачення того, яким може бути внутрішній простір електричних автомобілів майбутнього. Концепція отримала назву IONIQ Concept Cabin.

У електрокарах завдяки відсутності громіздких двигуна внутрішнього згоряння і трансмісії відкриваються абсолютно нові можливості з організації салону.

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Автори IONIQ Concept Cabin, наприклад, пропонують перетворити його на комфортне житло на колесах. Концепція передбачає наявність машини для приготування кави та холодильника. Під задніми сидіннями розташовуються висувні модулі для сушки взуття. Є навіть щось на кшталт гардеробу.

На даху розміщений гігантський гнучкий OLED-дисплей з діагоналлю 77 дюймів. Пасажири зможуть регулювати його положення. Функція поділу екрана на дві частини дозволить переглядати індивідуальний контент, в той час, як динаміки в підголівниках сформують персональний аудіосупровід.

LG і Hyundai перетворили електромобіль на квартиру: фото - фото 433867

LG і Hyundai перетворили електромобіль на квартиру: фото - фото 433868

LG і Hyundai перетворили електромобіль на квартиру: фото - фото 433869

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Джерело: lgnewsroom
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