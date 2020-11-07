На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
LG і Hyundai перетворили електромобіль на квартиру: фото
-
- 26
Компанії LG Electronics (LG) і Hyundai Motor представили власне бачення того, яким може бути внутрішній простір електричних автомобілів майбутнього. Концепція отримала назву IONIQ Concept Cabin.
У електрокарах завдяки відсутності громіздких двигуна внутрішнього згоряння і трансмісії відкриваються абсолютно нові можливості з організації салону.
І ще: MINI зробить свою найпотужнішу та найшвидшу модель електричною
Автори IONIQ Concept Cabin, наприклад, пропонують перетворити його на комфортне житло на колесах. Концепція передбачає наявність машини для приготування кави та холодильника. Під задніми сидіннями розташовуються висувні модулі для сушки взуття. Є навіть щось на кшталт гардеробу.
На даху розміщений гігантський гнучкий OLED-дисплей з діагоналлю 77 дюймів. Пасажири зможуть регулювати його положення. Функція поділу екрана на дві частини дозволить переглядати індивідуальний контент, в той час, як динаміки в підголівниках сформують персональний аудіосупровід.
Це цікаво: У Канаді почали курсувати безпілотні міські автобуси
-
11:45В очікуванні зими: як зараз виглядають українські Карпати
-
11:15У Європі вперше продали більше електромобілів, ніж дизельних авто
-
10:42Мішель Андраде роздяглася для чоловічого журналу: фото 18+
-
10:10Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 7 листопада
-
09:52В Японії продали ящик мандаринів за 9 тисяч доларів
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
09:27Топ-3 напоїв, здатних зміцнити імунітет
-
08:52Що буде з вами, якщо їсти імбир щодня
-
08:18LG і Hyundai перетворили електромобіль на квартиру: фото
- 06 листопада
-
21:52Дивіться новий трейлер гри Spider-Man: Miles Morales для PlayStation
-
21:33Відома актриса, яка найчастіше лається в кіно
-
21:117 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Джонні Деппа звільнили з третьої частини фільму Фантастичні звірі: відома причина
-
20:19Lego випустив конструктор з легендарним Cadillac з фільму Мисливці за привидами
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:57Що буде, якщо відмовитися від газованої води
-
19:42Майлі Сайрус розповіла, що допомогло їй прийти до тями після життєвих потрясінь
-
19:22Хлібом не годуй: знаки Зодіаку, які обожнюють пліткувати
-
19:13Охолонь, Дональде: Грета Тунберг потролила Трампа його ж словами
-
18:54Слава Камінська підігріла чутки про роман з Дмитром Дікусаром
-
18:45Холостячка 2020: дивитись онлайн 3 випуск шоу з Ксенією Мішиною
-
18:32Гурт Gorillaz зняв новий кліп в Grand Theft Auto V: круте відео
-
18:25Porsche Taycan Cross Turismo: як виглядатиме шикарний універсал
-
18:10Гороскоп на 7 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00ТОП-5 надійних смартфонів для любителів активного відпочинку
-
10:10Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 7 листопада
-
08:52Що буде з вами, якщо їсти імбир щодня
- 06 листопада
-
21:33Відома актриса, яка найчастіше лається в кіно
-
18:00ТОП-5 надійних смартфонів для любителів активного відпочинку
-
13:30В Україні оновили карантинні зони: жовтих і зелених більше немає
-
12:00Емма Стоун святкує 32 роки! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 листопада
- 05 листопада
-
21:33ЗОРЯ ▶ АЕК АФІНИ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
19:12alyona alyona випустила кліп DANCER, натхненний фільмом Готель Гранд Будапешт
-
17:21Смартфон за 3 тисячі гривень: який бюджетник обрати
-
15:18Ці корисні продукти дозволять знизити апетит
-
11:43Тест: Хто ти – муза, дружина або коханка?
-
09:15Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 5 листопада
-
07:22Захисні маски не знижують рівень кисню: нове дослідження науковців
- 04 листопада
-
21:45БАРСЕЛОНА ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
17:22Що таке IP69: 5 причин купити смартфон, захищений від води та пилу
-
13:21ТОП-3 основні страхи водіїв, через які новачки бояться сідати за кермо
-
10:48В iPhone знайшли маловідому функцію: як вона працює
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 4 листопада
-
07:13Три причини додати до свого раціону батат
- 03 листопада
-
21:44Водіїв цієї марки автомобілів вважають найкращими коханцями
-
19:50ШАХТАР ▶ БОРУССІЯ М онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
17:215 причин придбати смартфон Sigma mobile
-
14:15Українці побили річний рекорд з купівлі нових авто: названо 10 найпопулярніших марок
-
11:47Учені визначили, які продукти у сніданку найкраще стимулюють ріст волосся