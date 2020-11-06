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У Канаді почали курсувати безпілотні міські автобуси

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EasyMile - фото 1
EasyMile / cbc

У столиці Канади запустили тестовий маршрут, яким курсують безпілотні автобуси EX10. Випробування триватимуть до середини цього місяця.

Відзначається, що проєкт розробила компанія EasyMile в рамках Програми автоматизованих випробувань транспорту в провінції Онтаріо. Його виконання контролюють ряд профільних підприємств, а також адміністрація Оттави і Міністерство транспорту Онтаріо.

І ще: Водіїв цієї марки автомобілів вважають найкращими коханцями

Так, протяжність маршруту, прокладеного в урядовому кварталі столиці, становить 1,5 кілометра. Автобуси роблять чотири зупинки. Однак через епідемію коронавірусу поки їх пасажирами є тільки учасники проєкту.

Крім того, в салоні є водій, щоб в екстреному випадку взяти на себе управління. Мета випробувань, як повідомили в EasyMile, показати, як автобуси без водіїв працюють в справжніх дорожніх умовах, проаналізувати ефективність використання акумулятора і доступність для людей з обмеженими можливостями.

У Канаді почали курсувати безпілотні міські автобуси - фото 433668

У Канаді почали курсувати безпілотні міські автобуси - фото 433669

У Канаді почали курсувати безпілотні міські автобуси - фото 433670

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Джерело: cbc
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