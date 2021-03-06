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У Європі назвали найкращий автомобіль 2021 року (фото)

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Toyota Yaris - фото 1
Toyota Yaris / motoringresearch

Автомобіль якої марки був визнаний найкращою машиною в Європі в 2021 році? Це авто не вперше отримує таке звання.

Йдеться про Toyota Yaris. У голосуванні серед багатьох країн брав участь ряд авто. Серед претендентів на звання найкращого були Fiat 500, Land Rover Defender, Volkswagen ID.3, Cupra Formentor і інші. Деякі марки стали переможцями в певних країнах, але в підсумку лідером виявилася Toyota Yaris.

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Ця марка стала найкращою вже вдруге. Раніше вона була відзначена нагородою в Європі в 2000 році. У конкурсі Toyota бере участь з 1964 року. На другому місці в цьому році марка Cupra Formentor. А третю сходинку зайняв Citroen C4. Нагадаємо, в 2020 році лідером в Європі стала модель Peugeot 208.

Toyota Yaris – компактний автомобіль з кузовом хетчбек, вироблений японським концерном Toyota з 1999 року. В Україні ціна за таке авто в середньому становить 22,5 тисячі доларів

У Європі назвали найкращий автомобіль 2021 року (фото) - фото 450505

У Європі назвали найкращий автомобіль 2021 року (фото) - фото 450506

У Європі назвали найкращий автомобіль 2021 року (фото) - фото 450507

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Джерело: motoringresearch
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