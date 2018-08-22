У Європі дебютував кросовер Volvo з рекордно маленьким двигуном

Шведський автовиробник презентував сучасний кросовер XC40 з рекордно маленьким двигуном. Тепер для європейського ринку став доступний новий паркетник XC40 з першим трициліндровим двигуном Volvo.

1,5-літровий бензиновий силовий агрегат, який носить назву T3, має 156 кінських сил і 256 Нм крутного моменту при 1,850-3,850 оборотів двигуна в хвилину.

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Кросовер Volvo XC40

Найменший двигун йде в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою передач. 8-швидкісний автомат Geartronic і повний привід доступний в більш серйозних версіях з дволітровим мотором. Окрім нових двигунів, Volvo пропонує покупцям XC40 три комплектації – Momentum, R-Design і Inscription.

Кросовер Volvo XC40

Кросовер Volvo XC40

В "бюджетній" Momentum є 9-дюймовий сенсорний бортовий комп’ютер, супутникова навігація, двозонний клімат-контроль, 18-дюймові колеса і задній парктронік. Спортивна R-Design дозволяє динамічно налаштувати підвіску, а топова Inscription продається з дерев'яними вставками в салоні, шкіряною оббивкою і електроприводом задніх дверей.

До кожної комплектації може бути додана версія Pro, яка включає підігрів сидінь і лобового скла, легкосплавні диски більшого діаметру і фари, які повертаються.

Ціни на базові версії Volvo XC40 2019 починаються в районі 34000 доларів.

Кросовер Volvo XC40

Кросовер Volvo XC40

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