Сонячні панелі Tesla Powerwall від Ілона Маска вже в Україні

Голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що Ілон Маск передав Україні сонячні панелі. Їх вже встановили й вони зараз працюють у Київській області на об'єктах критичної інфраструктури.

Сонячні станції розташували там, де часто відключають світло, адже ще не все відновили.

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"На деокупованих територіях, що найбільше постраждали від росіян, бувають проблеми з електроенергією, а станції Tesla Powerwall надають резервне живлення під час її відключень", – розповів Михайло Федоров.

Також голова Мінцифри виклав знимки, на яких зафіксував працівників амбулаторій у Бородянці:

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