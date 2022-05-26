У ЄС скасовують безкоштовний проїзд для українців: у яких країнах доведеться платити

Низка європейських країн скасовує безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців, а деякі змінюють правила. Детальніше про це розповідаємо у нашому матеріалі.

Як пише сайт Єврокомісії, у кількох країнах ЄС буду діяти нові правила проїзду для біженців з України. Зміни українців чекають уже з 1 червня.

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У яких країнах доведеться платити за проїзд

Німеччина, Болгарія, Польща, Чехія та Швейцарія скасовують пільги для українців щодо безоплатного користування громадським транспортом. Разом з тим, за деякими напрямками для наших біженців запровадили знижені тарифи. Так, наприклад, у Німеччині українці зможуть купити проїзний за 9 євро на всі види громадського транспорту та проїзд у регіональних поїздах, а в Чехії проїзний на всі види транспорту коштуватиме 7 євро.

Щодо Польщі, то там громадяни України безкоштовно зможуть пересуватися потягами лише із кількох міст Хелма, Дорогуська, Любліна, Грубешева, Перемишля, Загужа, Ярослава та Жешува.

Інші встановлені у Польщі правила безкоштовного проїзду для українців залишаються без змін. Так, скористатися можливістю безоплатного проїзду в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть українці, що перетнули кордон з 24 лютого, та належать до таких груп:

діти віком до 18 років;

жінки;

чоловіки старше 60 років;

чоловіки віком від 18 до 60 років з інвалідністю.

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