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Чому не можна публікувати у мережі фото посадкових талонів

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Не публікуйте фото свої квитків - фото 1
Не публікуйте фото свої квитків / stock.adobe

З'ясувалося, що після такої публікації у соцмережах можна взагалі нікуди не полетіти.

Технічні фахівці попередили про небезпеку публікації у мережі знімків посадкових талонів. Повідомляється, що зазначеними на документах даними можуть скористатися хакери.

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Через таке фото ви можете нікуди не полетіти - фото 303939
Через таке фото ви можете нікуди не полетіти

Справа в тому, що на талонах вказано унікальне поєднання букв і цифр, за допомогою якого хакери можуть отримати доступ до PNR – пасажирського запису.

У ньому зберігається вся необхідна інформація про рейс, і зловмисникам буде легко її змінити, вказавши інші місця в салоні і персональні дані, а також просто анулювати квиток.

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Джерело: standard
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