У Єлизавети II і принца Філіпа річниця весілля: представлено новий портрет подружжя

У п'ятницю, 20 листопада, королева Єлизавета і принц Філіп відзначають 73 роки з дня їхнього весілля. З нагоди свята королівський двір представив новий портрет подружжя.

На новому фото 94-річна королева Єлизавета II і 99-річний принц Філіп сидять на дивані і розглядають листівку, яку підписали і зробили своїми руками їхні правнуки принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

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Це фото символічне для всіх британських сімей, які практично весь рік провели в ізоляції, перебуваючи далеко від рідних і близьких через загрозу заразитися коронавірусом. Безумовно, загальні правила обережності не уникли і члени королівської сім'ї. І королева Єлизавета, і принц Філіп відзначали свої дні народження без рідних.

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