Королева Єлизавета II вперше вийшла на публіку у масці: фото

Королева Великобританії вперше з'явилася на публіці в захисній масці. Єлизавета II відзначила сторіччя з дня поховання Невідомого воїна на приватній церемонії у Вестмінстерському абатстві.

Після того як королеву розкритикували за недотримання заходів безпеки в період пандемії коронавірусу, вона відвідала Вестмінстерське абатство в захисній масці. 94-річна Єлизавета II поклала на могилу Невідомого солдата квіти на честь пам'яті полеглих солдатів.

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На публіці вона з'явилася в траурному вбранні: в чорному пальто, чорному капелюсі у доповненні з рукавичками, з перловим кольє на шиї і з брошкою. Навіть захисна маска була в тон до вбрання. В абатстві, крім королеви, були присутні буквально ще кілька людей, які були задіяні у цьому заході.

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