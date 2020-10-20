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Спеціально для Канади: Єлизавета II представила новий офіційний портрет

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Єлизавети II - фото 1
Єлизавети II / gettyimages

У королеви Єлизавети II з'явився новий офіційний портрет. Фото британської королеви зроблене спеціально для Канади: для урядових будівель, шкіл і посольств.

На знімку Її Величність позує в тіарі.

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На 94-річній Єлизаветі ІІ також біле плаття, сет з намиста, сережок і браслета з синім сапфіром і діамантами, і канадські відзнаки. Примітно, що ці ж прикраси королева носила під час свого турне по Канаді в 1990 році.

Відомо, що портрет Єлизавети II був зроблений в березні 2019 року в Віндзорському замку. Її Величність знімав королівський фотограф Кріс Джексон. Саме він поділився фотографією королеви Британії на своїй сторінці в Instagram.

Спеціально для Канади: Єлизавета II представила новий офіційний портрет - фото 431165

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Джерело: instagram/chrisjacksongetty
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