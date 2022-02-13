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У Єгипті знайшли незвичайну схованку: що всередині

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Схованка - фото 1
Схованка / thehistoryblog

Група єгиптологів, що веде розкопки стародавнього некрополя Абусірі, виявила великий склад матеріалів для бальзамування. Раніше в цьому районі знаходили гробниці високопосадовців XXVI та XXVII династій.

Схованка розташована всередині шахти глибиною 13 метрів. Як з'ясували фахівці, у VI столітті до нашої ери хтось ретельно уклав один на одного 370 керамічних судин та інших пристроїв, призначених для проведення бальзамування. З того часу схованку ніхто не чіпав, пише thehistoryblog.

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Щобільше, знахідка стала найбільшою у своєму роді. Навіть схованка, знайдена в неушкодженій гробниці Тутанхамона, виявилася меншою. Серед знахідок – й чотири канопи. Так називаються судини, в яких стародавні єгиптяни зберігали органи, вилучені під час муміфікації з тіл померлих. Знайдені канопи були порожні. Судячи з написів, вони належали людині, на ім'я Вахібре-Мері-Нейту.

Поруч зі складом з матеріалами для муміфікації є більша шахта. Дослідники припускають, що це може бути гробниця сановника, ім'я якого значиться на канопах. Очікується, що розкопки будуть проведені наприкінці цього року.

У Єгипті знайшли незвичайну схованку: що всередині - фото 496593

У Єгипті знайшли незвичайну схованку: що всередині - фото 496594

У Єгипті знайшли незвичайну схованку: що всередині - фото 496595

У Єгипті знайшли незвичайну схованку: що всередині - фото 496596

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