У Єгипті знайшли незвичайного Сфінкса: фотофакт

Шведські вчені виявили в Єгипті Кріосфінкса – статую з тілом лева і головою барана. Загадкова знахідка була зроблена на березі Нілу.

Працюючі в древніх каменоломнях Гебель ес-Сільсіля археологи виявили велику статую Сфінкса з баранячою головою.

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Довжина статуї – 15 метрів, висота – близько 3,5 метра. На думку фахівців, скульптура була створена за часів діда Тутанхамона, фараона Аменхотепа III, який правив в XIV столітті до нашої ери.

Поруч зі Сфінксом з баранячою головою археологи знайшли фрагмент невеликого другого Сфінкса, над яким, можливо, працював підмайстер. Також для голови Сфінкса була підготовлена так звана осика – зображення богині-кобри Уаджит. Як правило, осика була окрасою головного убору фараонів. Сфінкс і його невелика копія були підготовлені до транспортування. Можливо, вони залишилися в майстерні на території каменоломні, оскільки велика статуя розкололася.

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