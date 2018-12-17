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У Єгипті знайшли незайману гробницю

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Незаймана гробниця Єгипту - фото 1
Незаймана гробниця Єгипту / cnn

Гробниця належала 5 династії фараонів, що правила приблизно 4400 років тому.

У Єгипті археологи знайшли незайману гробницю з добре збереженими малюнками. Гробниця була виявлена на південь від Каїра, вона не піддалася актам мародерства.

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За словами міністра старожитностей Єгипту Халеда аль-Анані, гробниця була виявлена в Саккарі і належала 5 династії фараонів, що правила приблизно 4400 років тому. Імовірно, це час правління фараона Неферікара (2415-2405 роки до нашої ери).

Гробниця належала царському жерцеві, на її стінах зображено процес виготовлення вина, гончарство, стародавні музичні вистави, вітрильний спорт, полювання, а також робота майстрів по виготовленню меблів для гробниць.

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Джерело: cnn
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