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Науковці з'ясували дивовижний факт про стародавніх людей
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Група дослідників надала докази того, що предки сучасної людини стали прямоходящими ще коли мешкали на деревах. Такі дані вчені отримали після аналізу найповнішого скелета раннього предка людини.
Першими кістками скелета віком 3,67 мільйона років особини StW 573, яку ще називають Літтл Фут, були 12 кісток стопи і фрагменти кістки ноги. Скелет Літтл Фут – перший зі знайдених, у якого ідеально збереглися кінцівки. Відзначається, що понад 90% цього скелета належать представниці австралопітеків.
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"У цього гомініда, першого з усіх виявлених, нижні кінцівки були довші за верхні, як у нас. Це важлива знахідка, так як у більш ранніх гомінідів – ардіпітеків, що передували австралопітекам – руки були довші за ноги, так як, наприклад, у горил. Це означає, що вони багато пересувалася на двох кінцівках", – сказав один з учених, які проводили дослідження.
Він додав, що через те, що руки Літтл Фут були коротші, ніж у сучасних людей, особина не могла легко переносити предмети, проте могла легше лазити по деревах.
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