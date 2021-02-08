Археологи відкрили раніше невідомий спосіб збереження мумій: і він лякає

Археології Університету Маккуорі (Австралія) вивчили муміфіковані останки, що відносяться до XX династії фараонів Давнього Єгипту, і описали незвичний спосіб збереження мумій з використанням глиняної оболонки.

Мумія була придбана в 1856 році політиком, антикваром і філантропом Чарлзом Ніколсоном. Судячи з напису і іконографії на саркофазі, вона належить титулованій жінці, на ім'я Меруа і відноситься до 1000 року до нашої ери.

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У 1999 році мумія була піддана комп'ютерній томографії, і недавно дослідники повернулися до її вивчення, використовуючи оновлені технології візуалізації. Фахівці прийшли до висновку, що на момент смерті покійній було 26-35 років. Сюрпризом виявився вік мумії: датування зразків тканини, в яку вона була обгорнута, показала, що мумія належить до епохи пізнього Нового царства (1200-1113 роки до нашої ери). Це означає, що тіло набагато старше за труну. Вчені припускають, що в XIX столітті торговці помістили в "безхазяйний" саркофаг тіло без труни, щоб зібрати "повний комплект".

Дослідникам також вдалося пояснити, чому мумія поміщена у своєрідний глиняний панцир. Тіло мумії з невідомих причин було пошкоджене незабаром після муміфікації. Ймовірно, останкам спробували повернути більш належний вигляд і відновити за допомогою бинтів і глини. Такий підхід певною мірою наслідував похоронним практикам еліт, при похованнях яких іноді використовували смолу для просочення бинтів.

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