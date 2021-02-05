Дитина знайшла слід динозавра віком 220 мільйонів років: фото

Чотирирічна мешканка Великобританії Лілі Вайлдер приголомшила палеонтологів, виявивши слід динозавра віком понад 200 мільйонів років, який чудово зберігся!

Дівчинка гуляла разом з батьками і собакою по пляжу в Південному Уельсі, коли побачила слід, що відбився в скелі. Відбиток був на рівні плечей дівчинки, тому саме вона, а не дорослі, звернула на нього увагу.

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Батьки, яким Лілі показала знахідку, спочатку подумали, що це чийсь жарт. Відбиток в довжину був досить невеликим, близько 10 сантиметрів. Однак згадавши, що раніше на цій ділянці узбережжя вже знаходили сліди динозаврів, мати дівчинки вирішила опублікувати фотографію знахідки в соцмережах.

Незабаром з сім'єю зв'язалися представники Національного музею Уельсу. Фахівці витягли фрагмент скельної породи зі слідом динозавра і помістили його в музей. Експерти вважають, що слід, швидше за все, залишив динозавр. У висоту він досягав близько 75 сантиметрів, а в довжину 2,5 метра. За словами експертів, це найкращий відбиток віком 215 мільйонів років.

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