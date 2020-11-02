Дзеркало зі звичайної вбиральні оцінили у 367 тисяч гривень: фото

Сімейство з Великобританії випадково дізналося, що дзеркало, яке провисіло у їхній вбиральні кімнаті останні 40 років, раніше належало королеві Франції Марії-Антуанетті. Експерти оцінюють антикварну річ в 10 тисяч фунтів стерлінгів (понад 367 тисяч гривень).

За словами власників будинку, дзеркало розміром 20 на 16 дюймів (приблизно 50 на 40 см) вони отримали у спадок. Артефакт став окрасою їхнього сімейного туалету у 1980-х роках. На срібній табличці було зазначено, кому раніше належало дзеркало, але британці подумали, що це жарт.

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"Ймовірно, воно є частиною більшої експозиції в одному з палаців Антуанетти. Взагалі, це дивно! Одна з найвідоміших історичних особистостей дивилася в це дзеркало", – розповідає аукціоніст Ендрю Стоу.

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