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У Єгипті знайшли 3000-річний сир

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3000-літній сир знайшли у пірамідальному комплексі Саккара - фото 1
3000-літній сир знайшли у пірамідальному комплексі Саккара / youm7

Італійські археологи у ході розкопок у Єгипті знайшли твердий сир, який зберігався під землею близько 3 тисячоліть.

Про це пише Al Youm as Sabia.

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За словами експертів, сир приготували приблизно між 1290 и 1213 роками до н.е. Для цього вони використали козяче, овече і коров'яче молоко. Вчені також виявили в сирі бактерії, що викликають так звану середземноморську лихоманку. 3000-літній сир знайшли у пірамідальному комплексі Саккара.

Нагадаємо, раніше біля стародавнього храму в Єрусалимі археологи знайшли елліністичну золоту сережку віком близько 2,2 тисячі років. Прикрасу виявили під час розкопок на стоянці Гіваті в Місті Давида, національному парку, розташованому в найстародавнішому районі Єрусалима.

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Джерело: youm7
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