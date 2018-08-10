У Мексиці знайшли найдавніше поховання майя

Три скелети, які, ймовірно, належать індіанцям майя, були знайдені в печері Пуїль в штаті Табаско, який розташований на півдні Мексики.

На думку експертів, вік кісток одного скелета становить до 7 000 років, вони були розміщені в печері приблизно в той час, коли люди переходили від полювання до більш малорухливого способу життя. Це найдавніша з відомих знахідок, яка має стосунок до цієї американської цивілізації.

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Вік двох інших скелетів оцінюється в 4 тисячі років.

У Мексиці знайшли найдавніше поховання майя / Sky News

"Печеру використовували різні групи людей у різні періоди часу, але вони в ній не жили. У доісторичні часи вона, ймовірно, використовувалася для похоронних ритуалів", – сказав один з авторів відкриття, археолог Альберто Мартос.

У Мексиці знайшли найдавніше поховання майя / Sky News

Мартос зазначає, що один з черепів має витягнуту форму, що було характерно для цивілізації майя. Голова неприродних пропорцій вважалася ознакою приналежності до вищого стану. Черепи витягали штучно з раннього віку.

У Мексиці знайшли найдавніше поховання майя / Sky News

У Мексиці знайшли найдавніше поховання майя / Sky News

Давня мезоамериканська цивілізація майя існувала на території сучасних Мексики, Гватемали та Гондурасу. Вона відома розвиненою системою писемності, мистецтвом, архітектурою та знаннями в галузі математики й астрономії.

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