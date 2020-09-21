У Єгипті знайшли 14 неушкоджених саркофагів, яким по 2500 років: фото

Міністерство старожитностей Єгипту оголосило про виявлення 14 саркофагів в некрополі Саккара на південь від Каїра, які лежали похованими протягом 2500 років. Труни були виявлені під час археологічних розкопок на місці поховання, в якому на початку вересня знайшли ще 13 дерев'яних саркофагів.

Великий некрополь Саккара розташований приблизно за 16 км на південь від знаменитих пірамід Гізи. Він є частиною стародавнього міста Мемфіса, внесеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і тут розташована ступінчаста піраміда Джосера.

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На фотографіях добре збережених дерев'яних домовин зображені витончені і хитромудрі малюнки з бордовими і синіми лініями, а також ієрогліфічні зображення.

У міністерстві заявили, що заплановані додаткові розкопки з очікуванням того, що на цьому місці буде знайдений ще один скарб дерев'яних домовин. Більш того, міністр туризму і старожитностей Халед аль-Анані сказав, що недавні знахідки в Саккарі були тільки початком.

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