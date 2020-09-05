Найдорожча монета у світі виставлена на торги

Рідкісний срібний долар 1794 року випуску знайде нового власника. У 2013 році він був проданий за $ 10 млн, а зараз може оновити світовий рекорд.

Монета прикрашена профілем жінки-Свободи, стилізованим під грецьких богинь, з розпущеним кучерявим волоссям. На зворотному боці викарбувано білоголовий орлан – геральдичний символ США.

І ще: Як звучить святилище: вчені відтворили акустику Стоунхенджу

"Ця монета мрії – безцінний артефакт, яким я пишався, і мені дуже шкода, що треба розлучитися з ним. <...> Я сподіваюся, що новий власник монети буде цінувати її так само як і я", – розповів власник монети Брюс Морелан.

Ця монета є першим викарбуваним доларом. Всього було випущено 1758 таких монет, однак до нині дійшло близько 130-140. Вони не призначалися для широкої публіки і роздавалися почесним високопоставленим особам як сувенір.

Це цікаво: Учені дізналися, наскільки холодним був льодовиковий період