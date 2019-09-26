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У Єгипті вперше розкрили "прокляті" саркофаги часів Рамсеса ІІ
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В Єгипетському музеї розкрили саркофаги художника Сеннеджема і його дружини Юнеферті, які жили понад 3400 років тому.
Подружжя, що жило за часів Рамсеса ІІ та Сеті І, були поховані в некрополі Дейр ель-Медіна. Сеннеджем прикрашав гробниці, носив титул "Служитель місця істини" і мав десять дітей. Однак під кінець життя Сеннеджем збіднів і був похований у скромному дерев'яному саркофазі по дешевому обряду. Її прикрашала тільки домашні меблі, якими художник користувався за життя.
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Гробницю знайшов ще у 1886 році місцевий житель, задокументував її археолог Гастон Масперо. Сакрофаги не розкривати настільки довго через острах пошкодити мумії, але ще і через так зване "прокляття фараонів".
Це марновірство набуло поширення після того як розкрили гробницю Тутанхамона і деякі з причетних пізніше померли за загадкових обставин. На думку тих, хто вірить в цю легенду, вчені, що розкривають гробниці та саркофаги, нічим не відрізняються від розкрадачів могил і повинні понести покарання.
Пізніше вчені припустили, що причиною щонайменше декількох смертей археологів, які брали участь у розкопках гробниці Тутанхамона, винен грибок, який викликав важкі легеневі захворювання.
Тому саркофаги Сеннеджема і Юнеферті розкрили в стерильних умовах, а самі мумії на 20 днів відправили в стерилізатор. Після цього вони займуть місце в експозиції музею. Це станеться не раніше грудня. Вчені відзначили, що саркофаги і мумії в відмінному стані.
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