У Колізеї до 2023 року побудують нову сцену

Одна з італійських компаній виграла тендер на будівництво сцени всередині римського Колізею. Тепер глядачі зможуть спускатися в центр арени, де колись проходили гладіаторські бої.

Як пише The Guardian, підлогу планують зробити висувною, під нею будуть люки і приховані ліфти. Завдяки мобільній системі конструкції підземні споруди будуть захищені від дощу, їх можна буде провітрити, а саму сцену при необхідності – зняти.

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Тендер на будівництво виграла компанія Milan Ingegneria, що займається проєктуванням і архітектурою конструкцій. Вартість будівництва – 18,5 мільйона євро. Проєкт повинні завершити протягом наступних двох років.

У 2023 році ми знову побачимо пишність Колізею з його ареною, – додав міністр культури країни Даріо Франческіні.

За його словами, така сцена вже була до 1800-х років, однак пізніше її зняли для археологічних розкопок на підземних рівнях Колізею.

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