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Біля пакистанського узбережжя зник острів

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Острів Залзала зник під водою - фото 1
Острів Залзала зник під водою / bugaga

Острів Залзала в Аравійському морі недалеко від пакистанського міста Гвадар більше не проглядається з супутників. Ділянка суші з'явилася після виверження вулкана шість років тому. Але зараз вона знову занурився під воду.

"Національний інститут океанографії Пакистану (NIO) заявив про зникнення острова, після того як NASA надала фотографії з супутника", – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що острів сформувався у 2013 році в результаті виверження вулкана, викликаного землетрусом силою 7,7 бала. Його довжина становила 90 метрів, ширина – 40, а висота – 20.

Колишній директор NIO Асіф Інам вказав на коротке життя такого типу островів.

Фото з супутника від NASA - фото 340716
Фото з супутника від NASA

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Джерело: aa
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