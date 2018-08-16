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У Google Chrome з'явилося ліниве завантаження

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У майбутніх версіях Chrome повинне з'явитися "ліниве завантаження" - фото 1
У майбутніх версіях Chrome повинне з'явитися "ліниве завантаження" / liliputing

Один з трюків для прискорення завантаження веб-сторінок і скорочення обсягу даних від Google – ліниве завантаження.

Ідея полягає в тому, щоб довантажувати зображення і деякі інші дані у міру пересування між об'єктами, а не відразу.

І ще: Приховані налаштування Google Chrome, які стануть у пригоді кожному

Це дозволяє зменшити кількість переданого контенту, адже ті дані, які не видно на екрані, просто не завантажаться. При цьому поки немає єдиного стандарту такого завантаження з боку браузерів. Розробники реалізують це на окремих сайтах, але не більше того. Однак в Google, схоже, вирішили змінити ситуацію.

У майбутніх версіях Chrome повинне з'явитися "ліниве завантаження" за замовчуванням, а у версії Chrome Canary (для розробників) вона вже є.

У Google Chrome з'явилося ліниве завантаження - фото 270445
У Google Chrome з'явилося ліниве завантаження

Нещодавно Google запустила в Україні сервіс Google Shopping. Тепер роздрібні продавці можуть використовувати торгові кампанії, щоб рекламувати товари, які продаються в звичайних або інтернет-магазинах і отримувати більш зацікавлених клієнтів.

Читайте також: Як Google планує пов'язати розпізнавання облич і акаунти у соцмережах

Джерело: liliputing
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