У Японії з'явився перший у світі магазин KitKat, в якому можна створити власний шоколад

У розважальному комплексі Miyashita Park в Токіо відбулося урочисте відкриття KitKat Chocolatory – філії мережі спеціалізованих магазинів KitKat. Найбільшою перевагою шоколадної фабрики є перша в світі програма зі створення власного шоколаду My KitKat.

Усі охочі спершу вибирають шоколад (молочний, гіркий або рубіновий), після чого виливають розтоплену масу в форму, не забуваючи при цьому додати хрусткі вафлі. Начинок пропонується в цілому 17 варіантів, серед яких лісовий горіх, кокос, сушена малина, маршмелоу, кренделі, срібне драже і навіть їстівні квіти, з яких можна вибрати три. Начинки наносяться на нижню сторону KitKat, після чого учасникам програми пропонується зробити ще два вибори.

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Оскільки весь процес займає близько 70 хвилин, відвідувачеві пропонується чашка кави або чаю, щоб можна було насолоджуватися очікуванням. Також дається час подумати, який з шести різних дизайнів коробок найбільше сподобається.

Вартість участі в програмі My Kitkat становить близько 500 гривень.

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