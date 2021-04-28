У Японії з'явився додаток для боротьби із запізненнями: як це працює

Японські розробники створили програму Mezamee, яка вчить вчасно прокидатися і виходити з дому. І ось що може бути за запізнення.

Так, якщо користувач додатку не прийшов вчасно, програма призначає йому штраф. Юзер сам задає умови і визначає суму, яка буде списуватися у нього з карти. Своє місце розташування потрібно відзначати в картах Google. Якщо людина не перебуває у зазначений час за 100 метрів від кінцевої точки, вона втрачає гроші, пише Sora News 24.

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Японські користувачі соцмереж вже залишили коментарі до додатка. Хтось радий, що нарешті "перестане бути совою", а дехто сподівається, що тепер у них з'явиться більше вільного часу.

Автори проєкту планують розширити функції програми – наприклад, дати користувачам можливість встановити дату і час на тиждень вперед.2

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