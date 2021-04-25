Маркетинг майбутнього: знайдіть реальну дівчину в японській рекламі

Реклама косметики у Японії стрімко піднялась на абсолютно новий рівень, адже тепер у якості моделей виступають не лише реальні красуні, а й віртуальні. Спробуєте знати живу дівчину?

Японія знову вирвалась вперед за креативністю, адже сьогодні в країні швидко підіймається попит на віртуальних моделей. І ролик бренду Kate з Токіо також не став винятком, передає medialeaks. Новий рекламний ролик компанії здається доволі звичайним, поки не розумієш, що серед трьох дівчат у кадрі є лише одна реальна.

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Спробувати вгадати, де справжня модель з іменем Саорі не так легко, адже ця дівчина звикла до амплуа живого андроїда і встигла зробити це власною родзинкою. Вгадаєте, де ж вона?

А ось і відповідь: саме та, чиї рухи здавались менш природними, і є Саорі (з коротким темним волоссям):

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