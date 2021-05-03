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У Японії з'явилося морозиво із залізною стружкою
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У японських містах Цубаме і Сандзе в префектурі Ніїгата вирішили залучити туристів незвичайним морозивом. Його подаватимуть із залізною стружкою.
Річ у тому, що міста Цубаме і Сандзе славляться металургійними заводами. Спеціаліст по морозиву Ясуюкі Сакума допоміг містянам створити фірмовий десерт – він придумав особливий аромат і подав ідею із залізною стружкою, пише HYPEBEAST.
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Дехто уже встиг скуштувати морозиво і сказав, що воно виявилося набагато смачнішим, ніж вони очікували. "Несподіване поєднання, яке вражає". Коштує металургійний десерт 3,7 долара.
Морозиво, за задумом творців, має пожвавити туристичний потік, який скоротився через коронавірус. Маркетингові дослідження показали, що найчастіше люди приїжджають в Цубаме і Сандзе влітку.
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