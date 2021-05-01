У Китаї відвідувачі ресторанів платитимуть більше, якщо не доїдять свою їжу

У Китаї так боротимуться з викиданням їжі

У Китаї кафе, ресторани й інші заклади громадського харчування стягуватимуть з відвідувачів додаткову плату. Це робитимуть, якщо ті не зможуть доїсти замовлену порцію. Таку міру покарання передбачає Закон про боротьбу з марнотратством у їжі.

Як пише Сіньхуа, 29 квітня члени Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників проголосували за згаданий законопроєкт. Він набуде чинності з дня його публікації.

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Гроші, які стягуються з клієнтів, підуть на утилізацію їжі. Тарифи за "харчові відходи" будуть встановлені заздалегідь.

Депутати ВЗНП провели масове дослідження та з'ясували, що щорічно індустрія громадського харчування Китаю витрачає близько 18 мільярдів кілограмів продуктів. Уже на стадіях зберігання, транспортування і перероблення (тобто до споживання) втрачається понад 35 мільярдів кілограмів зерна, йдеться у звіті.



У Китаї щорічно утилізують близько 18 мільярдів кілограмів продуктів / Фото Unsplash

Уряд Китаю давно закликає населення та бізнеси ставитися економніше до їжі. Наприклад, у серпні 2020 року в країні запустили онлайн-акцію "Чиста тарілка", в рамках якої користувачі соцмереж показували, що доїли всю їжу.

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