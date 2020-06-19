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У Японії випустили блокнот для голодних, яким можна скористатися двома способами
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Японська компанія Ogiri Printing випустила блокнот для тих, хто не хоче опинитися в незручній ситуації через бурчання в животі від голоду. У комплекті до блокнота продається і ручка з їстівною кавовою пастою.
Так, інноваційний блокнот можна використовувати двома способами – приховувати бурчання в животі або перекусити ним. Якщо ви відчуваєте, що зараз у вас почне бурчати в животі, але не хочете, щоб почули оточуючі вас люди, вам треба в потрібний момент різко відкрити блокнот.
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Річ у тому, що обкладинка кріпиться до блоку спеціальною стрічкою і коли його намагаються відкрити, то лунає гучний звук у 97 децибелів. Для порівняння – газонокосарка видає 90 децибелів. Розробники блокнота припускають, що такий різкий звук відверне увагу від буркітливого живота.
Для вірності можна пару листів блокнота з'їсти – вони їстівні. Сам по собі папір має нейтральний смак. Тому пропонується взяти спеціальну ручку, що йде в комплекті з блокнотом, і написати кілька слів на аркушах. Паста фірмової ручки має кавовий смак, і вона також їстівна.
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