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У Японії випустили блокнот для голодних, яким можна скористатися двома способами

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Їстівний блокнот - фото 1
Їстівний блокнот

Японська компанія Ogiri Printing випустила блокнот для тих, хто не хоче опинитися в незручній ситуації через бурчання в животі від голоду. У комплекті до блокнота продається і ручка з їстівною кавовою пастою.

Так, інноваційний блокнот можна використовувати двома способами – приховувати бурчання в животі або перекусити ним. Якщо ви відчуваєте, що зараз у вас почне бурчати в животі, але не хочете, щоб почули оточуючі вас люди, вам треба в потрібний момент різко відкрити блокнот.

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Річ у тому, що обкладинка кріпиться до блоку спеціальною стрічкою і коли його намагаються відкрити, то лунає гучний звук у 97 децибелів. Для порівняння – газонокосарка видає 90 децибелів. Розробники блокнота припускають, що такий різкий звук відверне увагу від буркітливого живота.

Для вірності можна пару листів блокнота з'їсти – вони їстівні. Сам по собі папір має нейтральний смак. Тому пропонується взяти спеціальну ручку, що йде в комплекті з блокнотом, і написати кілька слів на аркушах. Паста фірмової ручки має кавовий смак, і вона також їстівна.

У Японії випустили блокнот для голодних, яким можна скористатися двома способами - фото 411003
У Японії випустили блокнот для голодних, яким можна скористатися двома способами - фото 411002

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Джерело: soranews24
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