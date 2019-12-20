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У Японії відкрилася "лікарня" для м'яких іграшок

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У Японії відкрилася "лікарня" для м'яких іграшок - фото 1

В Японії з'явилася компанія, яка позиціонує себе як "лікарня", в якій відновлюють м'які іграшки. "Медичний заклад" дає друге життя улюбленим іграшкам. Різниця до і після – просто неймовірна.

Організація називається Fumofu Land & Nuigurumi Health Corporation. Її співробітники творять чудеса – вони дають друге життя улюбленим іграшкам, які стають справжніми членами сім'ї.

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На сайті компанії викладають забавні фото, на яких показано, як "лікарі" і "медсестри", теж м'які іграшки, відновлюють "хворих пацієнтів". Фахівці підкреслюють, що вони роблять все, щоб "будь-який пацієнт незалежно від віку і тяжкості стану міг повернутися назад в сім'ю".

У Японії відкрилася 'лікарня' для м'яких іграшок - фото 375194

У Японії відкрилася 'лікарня' для м'яких іграшок - фото 375195

У Японії відкрилася 'лікарня' для м'яких іграшок - фото 375196

У Японії відкрилася 'лікарня' для м'яких іграшок - фото 375197

У Японії відкрилася 'лікарня' для м'яких іграшок - фото 375198

У Японії відкрилася 'лікарня' для м'яких іграшок - фото 375199

У Японії відкрилася 'лікарня' для м'яких іграшок - фото 375200

У Японії відкрилася 'лікарня' для м'яких іграшок - фото 375201

У Японії відкрилася 'лікарня' для м'яких іграшок - фото 375202

У Японії відкрилася 'лікарня' для м'яких іграшок - фото 375203

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Джерело: nuigurumi-hospital
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