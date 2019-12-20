У Японії відкрилася "лікарня" для м'яких іграшок

В Японії з'явилася компанія, яка позиціонує себе як "лікарня", в якій відновлюють м'які іграшки. "Медичний заклад" дає друге життя улюбленим іграшкам. Різниця до і після – просто неймовірна.

Організація називається Fumofu Land & Nuigurumi Health Corporation. Її співробітники творять чудеса – вони дають друге життя улюбленим іграшкам, які стають справжніми членами сім'ї.

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На сайті компанії викладають забавні фото, на яких показано, як "лікарі" і "медсестри", теж м'які іграшки, відновлюють "хворих пацієнтів". Фахівці підкреслюють, що вони роблять все, щоб "будь-який пацієнт незалежно від віку і тяжкості стану міг повернутися назад в сім'ю".

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