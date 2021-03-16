У Японії створили їстівні склянки для пива: з якими смаками доступні чашки

Японська пивоварна компанія Asahi Breweries випустила їстівні склянки для пива. Таким чином хочуть знизити кількість пластикових відходів і свій внесок в екологію.

Склянки, які отримали назву Mog Cup, виробляються спільно з компанією Marushige Confectionery, що спеціалізується на виготовленні матеріалів з їстівних компонентів. Про це повідомляється на сайті Asahi.

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Їх виробляють шляхом запікання картопляного крохмалю при високій температурі і тиску. Виробник стверджує, що чашки можуть утримувати рідину кімнатної температури протягом години.

Зараз доступні три розміри місткостей – S, M і L, а також кілька різних смаків. Так, наприклад, зараз можна купити чашку зі смаком шоколаду або рисового крекера з креветками. Склянки вже продаються в інтернет-магазині наборами по десять штук. Найменші Mog Cup коштують близько 10 доларів.

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