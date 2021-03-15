Науковці з'ясували, чи залежить смак вина від його цінника

Ціна на вино безпосередньо впливає на сприйняття смакових якостей напою. За словами фахівців, бюджетне спиртне сприймається приємнішим, коли його вартість завищена. До такого висновку прийшли вчені з Базельського університету в Швейцарії.

Дослідники провели експеримент, під час якого 140 добровольців дегустували три марки італійського червоного вина врожаю 2013 року. Ціна вина була 10, 32 і 65 швейцарських франків за пляшку (300, 900 і 1900 гривень відповідно).

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Кожен учасник отримав шість келихів. У трьох з них були експериментальні вина без зазначення ціни, ще в трьох – ті ж самі напої, тільки з цінниками. При цьому на одних вказувалася правильна вартість, на інших – неправильна. Добровольці повинні були оцінити "приємність і смакові якості продуктів" кожного зразка за шкалою від 1 до 6.

Результат показав, що всі три вина були оцінені як "однаково приємні", коли на келихах не було ніякої інформації про ціну: дегустатори просто не відчували різниці. Більш того, найдешевше вино здавалося смачніше, коли на ньому була етикетка із завищеною ціною. Коли ж на пляшку за десять франків повісили цінник у 30, його "приємність" виросла на 20%.

При цьому заниження ціни на напій за 65 франків не знизило його рейтингу. Виходить, що неправдива інформація про ціну на пляшку може поліпшити смак дешевого алкоголю, проте не може погіршити смак дорогого вина.

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