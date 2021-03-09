5 алкогольних напоїв, які майже не викликають похмілля

Названо п'ять алкогольних напоїв, які менше за інші викликають похмілля. Вони не так негативно впливають на зовнішній вигляд, стан шкіри і самопочуття.

Джин тонік

Цей напій, як відзначається, є найбезпечнішим серед алкогольних. У його складі немає цукру або інших речовин, які можуть негативно позначитися на здоров'ї і викликати похмілля.

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Текіла

Її виготовляють на основі добре очищеного спирту, який містить невелику кількість шкідливих сумішей і цукру. Крім цього, якщо вживати текілу без цукру, то слідів похмілля на ранок майже не буде.

Бренді

Порція цього напою містить рекомендовану добову дозу вітаміну C і корисні для серця антиоксиданти. До його складу входять елементи, які пригнічують активність гена, який бере участь в запальних процесах, тим самим захищаючи від різних хвороб.

Віскі

Віскі є джерелом елагової кислоти, нормалізує цукор крові, допомагає в боротьбі з хворобами шкіри і кишечника. Пам'ятайте: які б корисні елементи не містив в собі напій – захоплюватися ним не потрібно.

Лонг-Айленд

До його складу входять кілька різновидів алкоголю: горілка, ром, текіла, джин, тріпл-сек. Однак варто бути дуже обережними. Іноді в закладах у нього додають ще й солодкий сироп. Після такого напою вам точно не вдасться прокинутися вранці свіжим, тому перед вживанням запитаєте офіціанта, з яких інгредієнтів створюється напій.

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