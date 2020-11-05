У Японії створили рослинне м'ясо, яке можна зберігати без холодильника

Японська компанія Muji створила лінійку закусок з рослинного м'яса, які можна зберігати при кімнатній температурі.

Бренд планує продавати фрикадельки, котлети для бургерів, фарш і тонко нарізані шматочки м'яса у вакуумних упаковках по 2,75 долара. Вся продукція повторює смак і текстуру справжнього м'яса, але складається переважно з соєвих бобів.

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Купити рослинне м'ясо можна буде з початку листопада в інтернет-магазині компанії і в магазинах у Японії. Використовувати продукти дуже просто, зазначають виробники: м'ясо не вимагає розморожування і може зберігатися без холодильника.

У Muji сподіваються, що новинки допоможуть задовольнити попит на м'ясо, який до 2050 року збільшиться майже у два рази через збільшення чисельності населення до 10 млрд осіб. Fast Company підкреслює, що соя – відмінна альтернатива м'ясу, яка містить більше білка, ніж курка, свинина або яловичина.

Виробництво продуктів з рослинного м'яса вимагає менше води і скорочує викиди вуглекислого газу. На думку Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, перехід на переважно рослинну дієту дозволить скоротити глобальні викиди вуглецю на 8 млрд тонн на рік до 2050 року.

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