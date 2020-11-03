У Британії відкрилася перша м'ясна крамниця для веганів

У Лондоні з'явилася крамниця псевдом'ясних продуктів, вироблених на основі рослинних інгредієнтів. Тут можна купити шинку, бекон, грудинку, ковбасу й інші продукти, в яких, попри їх назви, м'яса немає зовсім.

У перший же день роботи крамниці Rudy's Vegan Butcher біля її входу вишикувалася величезна черга. А інтернет-магазин усього за перші 10 хвилин прийняв 100 онлайн-замовлень. Про це співробітники нової продуктової точки повідомили на своїй сторінці в соцмережі фейсбук.

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Очевидно, секрет такої популярності криється в тому, що в крамниці спочатку обіцяли: продукти будуть максимально нагадувати м'ясо.

За словами Меттью Фостера, співзасновника магазину, і смак, і текстура продуктів такі ж, як у справжнього м'яса. Хоча робиться все це з пшеничного протеїну сейтана, селери, сої й інших рослинних інгредієнтів.

У 2017 році цієї крамниці не було у планах. Тоді відкрили веганську закусочну. Тепер же торговий зал Rudy's Vegan Butcher пропонує продукти, з яких покупці зможуть самостійно приготувати собі улюблену страву в домашніх умовах.

В останні роки попит на веганські продукти різко виріс по всій Британії. Все більше людей повністю відмовляються від їжі тваринного походження. А частина населення значно скоротила кількість споживаних м'ясних і молочних продуктів.

За свідченням юридичної фірми EMW, торік кількість нових виробників веганської їжі зросла на 128 відсотків. Йдеться і про великі корпорації, і про невеликі компанії.

А тим часом виробники продуктів з натурального м'яса недавно підняли в суспільстві хвилю невдоволення. Вони зажадали заборонити називати м'ясом те, що ним не є. Також наполягали на тому, щоб сурогат продавався окремо від їхньої продукції.

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