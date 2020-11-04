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Індійців попросили їсти більше солодкого, і ось чому

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Індійців попросили їсти більше солодкого, і ось чому - фото 1

Жителів Індії закликали їсти більше солодкого, тому що в країні виробили занадто багато цукру. З таким закликом до населення звернулася Асоціація цукрових заводів Індії. Виробник також почав спеціальну кампанію, що розповідає про користь цукру.

Індійців чекає розвінчання міфів і чуток про солодкий продукт і про його негативний вплив на здоров'я. Вказується, що в середньому кожен житель країни споживає 19 кілограмів цукру в рік – це на чотири кілограми менше, ніж середній житель планети.

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Тим часом Всесвітня організація здоров'я попереджає про те, що надмірне вживання цукру шкідливо для здоров'я.

Індійців попросили їсти більше солодкого, і ось чому - фото 433460

Близько 50 мільйонів фермерів в Індії займаються вирощуванням очерету, ще мільйони працюють на млинах або займаються транспортуванням очерету. Індія перебуває на другому місці з виробництва цукру, проте у 2020 році не змогла його експортувати, тому виробники мають намір реалізувати цукор в країні.

Тепер на індійців завалилася потужна інформаційна кампанія із залученням дієтологів і кулінарів, які розповідають про користь цукру і дають поради, різні рецепти страв, до складу яких входить солодкий продукт.

Цукор – найкраще джерело живлення для організму, мозку, м'язів, – стверджують в Асоціації цукрових заводів Індії.

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