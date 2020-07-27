У Японії створили роботів, які дезінфікуватимуть вокзали: відео

Японська East Japan Railway Company презентувала роботів для з підтримкою штучного інтелекту для роботи на залізничних станціях. У компанії сподіваються, що в майбутньому такі роботи зможуть працювати вже безпосередньо всередині поїздів.

Перші мобільні роботи і роботи-дезінфектори Clinabo CL02 з'явилися на новій залізничній станції в Токіо. Clinabo CL02 дезінфікують поручні, сидіння та інші об'єкти на станції Таканави. Механізм оснащений штучним інтелектом, 3D-камерами і сенсорами для подолання перешкод на шляху.

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Також були представлені роботи, які зможуть допомагати пасажирам з перевезенням багажу, їжею і напоями, а також необхідною інформацією про розклад поїздів. Крім цього, розробники планують удосконалити технологію, щоб роботи могли працювати і всередині поїздів.

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