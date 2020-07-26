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Складання футболок на швидкість: робот обійшов людину кумедній дисципліні

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Робот на хвилину швидше впорався зі складанням футболок - фото 1
Робот на хвилину швидше впорався зі складанням футболок

Літо в самому розпалі. Замість теплих светриків з куртками можна носити легкі сорочки і футболки. Однак для охайного вигляду їх потрібно прасувати й акуратно складати, щоб вони не були пом'ятими. Щоб спростити собі життя, блогер Тай Паловскі вирішив перекласти це рутинне завдання на машину.

Що робити з величезною кількістю сорочок і футболок після прання? Їх можна просто кинути у шафу. Деякі з них це переживуть, адже синтетика не ​​мнеться, а ось зроблений з натуральних матеріалів одяг неодмінно доведеться знову прасувати. У підсумку це забирає багато часу і зусиль. Тай Паловскі вирішив, що йому потрібно зібрати робота, здатного самостійно складати одяг.

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Процес виготовлення, необхідні матеріали і підрахунки є на відео. Якщо у вас є бажання, то можете зробити точну копію. Після того як агрегат був повністю зібраний, Паловскі вирішив провести невелике змагання. Спочатку він взяв кілька футболок і сорочок і склав їх самостійно. У нього це зайняло 3 хвилини 38 секунд. Робот же з цим завданням впорався значно швидше – усього за 2 хвилини 15 секунд.

Я зробив машину, яка складає мої футболки і сорочки натисканням кнопки. Сподіваюся вам сподобається! Пристрій виготовлений з декількох шматків пінопластової дошки, розрізаних на чотири частини і прикріплених на петлях пакувальною стрічкою. Час згинів можна відрегулювати всередині коду, – ділиться успіхами Тай Павловські.

Ми вважаємо, що це просто геніально! А поки йдемо прасувати свої пом'яті футболки, адже відпочинок після роботи ще ніхто не скасовував.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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