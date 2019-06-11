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У Японії створили пристрій для підняття настрою

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Гаджет Multi Sensory Device XVG-01 - фото 1
Гаджет Multi Sensory Device XVG-01 / j-display

Японські інженери створили пристрій для підняття настрою людини. Механізм призначений для створення веселої атмосфери в приміщенні і виглядає як програвач для платівок.

Гаджет Multi Sensory Device XVG-01 схожий на програвач для платівок з круглим дисплеєм для демонстрації зображень. Також пристрій програє музику і виливає приємні запахи. Девайс створений для того, щоб піднімати настрій людям, які перебувають в одному приміщені з пристроєм.

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Плоский прямокутний корпус механізму створений з дерева. Пристрій встановлюється як горизонтально, так і вертикально. Multi Sensory Device XVG-01 буде офіційно представлений на шанхайській виставці CES Asia 2019 в червні.

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Джерело: j-display
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