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У Microsoft розкрили деталі нової консолі Xbox Project Scarlett

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Xbox Project Scarlett - фото 1
Xbox Project Scarlett / wccftech

Компанія Microsoft розсекретила деталі майбутньої консолі Xbox Project Scarlett, повноцінна презентація якої повинна відбутися в 2020 році. Вона стане найпотужнішою з наявних консолей компанії.

За інформацією видання, виробник, як і його конкурент Sony, роблять основний акцент на швидкості завантаження ігор. Спеціально для цього був встановлений SSD останнього покоління.

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Основним процесором є Zen2 від AMD на архітектурі Navi. Передбачається, що за потужністю консоль буде в чотири рази перевершувати Xbox One X – найпотужнішу в нинішньому поколінні.

Очікується, що консоль також отримає підтримку трасування променів, частоти кадрів у 120 FPS і роздільну здатність у 8K. Що стосується інших подробиць, серед яких і дизайн, то виробник поки тримає їх у секреті.

Компанія також опублікувала трейлер, присвячений майбутній консолі:

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Джерело: theverge
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