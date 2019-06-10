У Microsoft розкрили деталі нової консолі Xbox Project Scarlett

Компанія Microsoft розсекретила деталі майбутньої консолі Xbox Project Scarlett, повноцінна презентація якої повинна відбутися в 2020 році. Вона стане найпотужнішою з наявних консолей компанії.

За інформацією видання, виробник, як і його конкурент Sony, роблять основний акцент на швидкості завантаження ігор. Спеціально для цього був встановлений SSD останнього покоління.

І ще: OnePlus 7 Pro отримав чергове оновлення: тепер камера просто вогонь

Основним процесором є Zen2 від AMD на архітектурі Navi. Передбачається, що за потужністю консоль буде в чотири рази перевершувати Xbox One X – найпотужнішу в нинішньому поколінні.

Очікується, що консоль також отримає підтримку трасування променів, частоти кадрів у 120 FPS і роздільну здатність у 8K. Що стосується інших подробиць, серед яких і дизайн, то виробник поки тримає їх у секреті.

Компанія також опублікувала трейлер, присвячений майбутній консолі:

Читайте також: Двоногий робот Cassie навчився їздити на гіророликах: відео