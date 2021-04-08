У Японії розробили методику для вирощування зубів

Японські дослідники розробили методику для вирощування зубів. Технологію успішно перевірили на лабораторних мишах і тхорах. Зуби цих тварин схожі з людськими.

Як йдеться у науковому журналі Science Advances, методика лікування полягає в моноклональних антитілах, які змушують організм відрощувати нові зуби. Дослідження показало, що блокування гена USAG-1 провокує збільшення активності кісткового морфогенетичного білка. Ці молекули відповідають за регулювання росту органів і тканин.

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Разом з цим, втручання в роботу цього білка може викликати серйозні побічні ефекти. Однак учені перевірили низку моноклональних антитіл, що змінюють здатність USAG-1 до взаємодії з кістковим морфогенетичним білком і знайшли конкретне антитіло, що не викликає побічних ефектів.

Методику успішно перевірили на лабораторних мишах і тхорах. "Наш наступний план – перевірити антитіла на інших тварин, таких як свині і собаки", – підсумували автори дослідження.

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