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Чим шкідливе життя без стресу: несподіване дослідження

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Відстуність стресів теж шкодить - фото 1
Відстуність стресів теж шкодить

У кожного у житті траплялись неприємні ситуації, але як живеться людям із невеликим рівнем стресу? Це питання дослідили американські науковці, і відповідь дивує.

Учені з Університету Пенсильванії вирішили простежити, наскільки сильно відрізняється самопочуття людей з серйозними стресами у житті та майже без негативу, передає malaymail.

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Ні для кого не таємниця, що постійна напруга не найкраще позначається на здоров'ї та може викликати хронічні недуги. Але й у тих, хто майже не стикається з поганими періодами у житті, також все не так сонячно.

Для цього науковці організували дослідження за участю 2,8 тисячі осіб, які продовж 8 днів щовечора звітували про свій настрій, рівень стресу та фізичне почуття за день. Піддослідні також ділились емоціями та подіями, які з ними трапились.

Життя без стресів теж має недоліки - фото 454263
Життя без стресів теж має недоліки

Лише 10% від усіх добровольців майже не відчували стрес під час експерименту, адже частіше були у гарному настрої та не мали хронічних захворювань. Але саме вони провалили тести на знання, якими передбачають ризики зниження когнітивних функцій у літньому віці.

Дослідники припускають, що люди, які щодня стикаються з дрібним стресом, змушені постійно створювати можливості для розв'язання проблем. А це позитивно позначається на когнітивних функціях. Але напруга у великих порціях має зворотний результат. Як би легковажно люди не ставились до цього, але стрес є великою проблемою для суспільства зараз, особливо, коли почалась пандемія.

Стрес є серйозною проблемою людей під час пандемії і не тільки - фото 454264
Стрес є серйозною проблемою людей під час пандемії і не тільки

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