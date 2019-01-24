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Bentley відзначить 100-річчя випуском ексклюзивної моделі

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Новинку від Bentley покажуть у Женеві - фото 1
Новинку від Bentley покажуть у Женеві

Свій 100-річний ювілей компанія Bentley відзначить випуском ексклюзивної моделі. Лімітоване видання, імовірно, Continental GT, дебютує навесні на автосалоні в Женеві.

Судячи з опублікованого зображення та ролика, ювілейні машини будуть відрізнятися темно-зеленим кольором кузова і цифрою "9" на решітці радіатора. Blower Bentley c таким номером виступав у "Ле-Мані", де у 1930 році встановив рекорд проходження кола. Крім того, "дев'ятка" може символізувати роки століття: 1919-2019.

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У рамках святкування 100-ої річниці з дня заснування Bentley також випустить книгу, що розповідає про історію та майбутнє бренду. Основна увага в книзі буде прикута до перемог у "Ле-Мані" у 20-х роках минулого століття, культових моделей марки, а також людей, які стояли біля витоків компанії.

Видання Bentley Centenary Opus випустять у трьох варіантах: Mulliner, Centenary і Crewe. Перші два видрукують у великому форматі, останній вийде в більш компактному розмірі.

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Джерело: Motor
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